Até 80 equipas e sem membros permanentes. Dez ideias para a "nova" Superliga Europeia

Bernd Reichart (na foto, ao centro), num artigo publicado no El País. Nos pontos referidos, Reichart aponta que a prova deverá ser aberta a todas as equipas, ao contrário do que foi inicialmente avançado. "A Liga Europeia deverá ser uma competição aberta, com várias divisões, composto por entre 60 a 80 equipas e que permita uma distribuição sustentável de bilhetes ao longo da pirâmide do futebol", refere, acrescentando que não existirão membros permanentes.



Leia Também JP Morgan aposta 4 mil milhões na Superliga Europeia de futebol

Nos pontos referidos, Reichart aponta que a prova deverá ser aberta a todas as equipas, ao contrário do que foi inicialmente avançado. "A Liga Europeia deverá ser uma competição aberta, com várias divisões, composto por entre 60 a 80 equipas e que permita uma distribuição sustentável de bilhetes ao longo da pirâmide do futebol", refere, acrescentando que não existirão membros permanentes.



Outro dos pontos referidos pelo líder da A22 é a melhoria da competitividade com recursos estáveis e sustentáveis. "Os clubes necessitam de maior estabilidade e visibilidades dos seus bilhetes anuais para poderem assumir compromissos a longo prazo, tanto com os jogadores como no desenvolvimento de infraestruturas", realça Reichart, sublinhando que "um melhor e mais atrativos modelo de competição europeia geraria recursos adicionais". O objetivo da Superliga Europeia é garantir que os participantes jogam pelo menos 14 jogos.



O responsável da A22 defende ainda que as competições europeias devem ser governadas pelo próprios clubes e "não por terceiros que beneficiam do sistema sem assumirem riscos". "A estrutura de governação deve cumprir totalmente com a norma da União Europeia", relaça, acrescentando que "as normas de sustentabilidade financeira devem impor um limite ao gasto dos clubes com salários e transferências de jogadores a uma percentagem fixa dos ingressos anuais".



Bernd Reichart defende ainda uma maior aposta no desenvolvimento do futebol feminino e uma contribuição de "um mínimo de 400 milhões de euros por ano".



"Desde outubro, iniciamos um processo aberto de diálogo, tendo já falado com perto de 50 equipas e outras figuras deste setor", garante o administrador da empresa que lidera o projeto, vincando que "chegou a hora de fazer mudanças".



A A22 Management, promotora da Superliga Europeia, deu esta quinta-feira a conhecer os "dez princípios" para a competição, reformulando alguns dos pontos que geraram polémica aquando a sua apresentação. A prova foi dada a conhecer como uma alternativa à Liga dos Campeões em 2021, mas mais de um ano depois da sua apresentação pouco ou nada avançou,"O futebol europeu está à beira do abismo", começou por escrever o CEO da A22,