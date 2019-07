Atena vai investir 4 milhões nas clínicas Malo

A Atena Quity Parnets, que adquiriu as clínicas Malo em maio, já fechou o plano estratégico para a Malo Clinic, que prevê um acordo com bancos para redução da dívida, fecho de consultórios e um investimento de 4 milhões de euros.



O fundo de investimento pretende com este investimento "potenciar o desenvolvimento do grupo" de clínicas dentárias, reforçando, também, as atividades de investigação e desenvolvimento. A empresa é, aliás, detentora de várias patentes.



A empresa confirma ao Negócios o investimento, explicando que o plano estratégico prevê a "otimização da rede de clínicas em Portugal, com vista a potenciar a presença nas principais cidades do país". As clínicas de Sintra, Guimarães e Loulé vão fechar, ficando os clientes a ser servidos pelas clínicas de Lisboa, Porto, Faro ou Portimão, que já eram quem garantia os recursos humanos dos atendimentos nas localidades que vão deixar de ter unidades. A Malo Clinic tem mais de 500 colaboradores.



No plano a empresa conseguiu, segundo informação divulgada internamente, um acordo para reduzir a dívida financeira, realçando a Malo Clinic, numa comunicação interna, que Portugal assume historicamente resultados positivos "e potencial de crescimento". Não foi possível apurar o valor de redução da dívida.



Fonte oficial diz ao Negócios que o projeto Malo Clinic tem "uma atividade sustentável, baseada num corpo clínico único e na aposta na investigação e desenvolvimento em benefício dos clientes, mas contava com uma estrutura financeira desadequada fruto do seu processo de internacionalização", mas o plano estratégico novo permite "reduzis o seu endividamento para níveis adequados e otimizar a sua rede em Portugal, o que a par do investimento pelo acionista vai permitir explorar o potencial de desenvolvimento da companhia".





A empresa está em mais de 60 cidades, de 25 países, com consultórios próprios ou franchising. A Malo Clinic tem um volume de negócios de cerca de 30 milhões de euros.