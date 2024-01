Atualização limita transferências no Banco CTT

Durante a manhã, vários clientes denunciaram à Lusa falhas no sistema do Banco CTT, que impossibilitou que recebessem transferências da Segurança Social, entre as quais pensões."Devido a uma atualização, informamos que algumas transferências só serão processadas até ao final do dia. Lamentamos o incómodo causado", refere uma chamada automática na linha de apoio do banco.A Lusa contactou fonte oficial do banco, mas até ao momento não obteve esclarecimentos.