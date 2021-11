Autocarro da Natixis vem a Lisboa recrutar até 150 pessoas para Centro no Porto

A Natixis está novamente a recrutar. O banco de investimento francês vai estar esta terça e quarta-feira na capital, com o Bus Natixis, numa ação que pretende recrutar novas pessoas para o centro de competências situado no Porto. Há 150 vagas para preencher.



A empresa realiza o seu "Natixis Open Day LX Edition", estando previstas ações de recrutamente e de networking para apresentar a empresa, com entrevistas rápidas a potenciais candidatos, que vão decorrer no autocarro que a Natixis traz a Lisboa, o Bus Natixis, e que estará estacionado na Cidade Universitária.



O objetivo da Natixis é recrutar profissionais para as 150 vagas que tem abertas no Centro de Excelência no Porto para preencher até ao final do ano. Segundo um comunicado enviado pelo banco francês, a Natixis procura profissionais com diversos níveis de experiência em áreas que vão desde a banca, às finanças, economia, gestão, direito e tecnologias de informação.



De acordo com o comunicado, as entrevistas podem ser agendadas online e realizadas entre as 9h e as 17h desta quarta-feira, na Cidade Universitária.



"A Natixis em Portugal continua a crescer: em número de colaboradores, na qualidade do talento e em diversidade. Temos hoje colaboradores de mais de mais de 20 nacionalidades e distinguimo-nos pela nossa cultura, marcada pela combinação entre uma estrutura grande e sólida e um espírito de start-up, com foco na inovação", refere Maurício Marques, diretor de recursos humanos da Natixs em Portugal, no comunicado.



Maurício Marques nota ainda que "embora o conjunto diverso e rico de talentos que encontrámos no país continue a ser fundamental, procuramos talento de todo o mundo. Por isso, apoiamos a relocalização de quem quiser mudar de país para se juntar ao nosso projeto", remata.