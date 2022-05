Natixis tem mais 200 vagas para estágios de doutores e engenheiros no Porto

Quando se instalou no Porto, em 2017, a Natixis tinha como objetivo recrutar 600 pessoas, mas eis que aquele que é o segundo maior centro de inovação do banco francês já emprega mais de 1.500 profissionais, maioritariamente talento tecnológico, de duas dezenas de nacionalidades.

E continua a recrutar. Esta segunda-feira, 16 de maio, anunciou que tem mais de 200 vagas para estágios profissionais remunerados no seu escritório no centro do Porto, a iniciar em setembro próximo.

Leia Também Autocarro da Natixis vem a Lisboa recrutar até 150 pessoas para Centro no Porto

Uma ação que decorre no âmbito da terceira edição do programa de recrutamento de "trainees" da Natixis, direcionado a jovens elegíveis para estágios do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), com cursos nas áreas de Engenharia e Tecnologia da Informação, Gestão, Economia, Contabilidade, Finanças, Relações Internacionais, Direito, Recursos Humanos e Comunicação e Marketing.

Leia Também Natixis quer recrutar mais 400 pessoas para o Porto

"O nosso projeto no Porto continua a crescer e estamos cada vez mais empenhados em apostar no talento jovem, em áreas desde a Tecnologia da Informação e a Banca até aos Recursos Humanos", começa por realçar Maurício Marques, diretor de Recursos Humanos da Natixis em Portugal, em comunicado.

"Na Natixis, os recém-graduados vão encontrar uma experiência de formação próxima e à medida da sua ambição, para que possam aprender o mais possível sobre as várias áreas e projetos que desenvolvemos no nosso Centro de Excelência do Porto e ter uma perspetiva de carreira a longo prazo",enfatiza Maurício Marques, garantindo que, nos últimos dois anos, 90% dos estagiários ficaram na empresa com contrato permanente, após o estágio.

"Acreditamos, por isso, que esta é uma oportunidade e o momento certo para estes jovens darem o primeiro passo na sua carreira, tendo uma primeira experiência numa empresa que privilegia a aprendizagem e a cooperação, num ambiente de rápido desenvolvimento que alia as novas formas de trabalho a uma cultura de trabalho singular", conclui o mesmo gestor.





A Natixis avança que, este ano, o programa de recrutamento de "trainees" conta com 200 vagas para recém-graduados para posições de desenvolvimento de "software", administração de sistemas informáticos, cibersegurança, gestão de risco, International Trade Law, mercado de capitais e "banking finance", "que trabalham diariamente com equipas de todo o mundo, de Nova Iorque a Hong Kong", frisa a instituição bancária, acrescentando que "possui ainda posições para reconversão de jovens profissionais oriundos de outras áreas académicas, que pretendam fazer carreira no mundo da banca tecnológica.

Natixis Purple Tour pelas universidades do Norte

A campanha de recrutamento do banco francês para o seu centro de excelência do Porto será acompanhada da Natixis Purple Tour, com paragem marcada em universidades no Norte do país, entre as quais a Universidade do Minho, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Universidade Portucalense e a Universidade do Porto, entre os dias 25 e 31 de maio.

"No interior do autocarro, os estudantes serão convidados a conhecer as posições em aberto e a esclarecer as suas dúvidas com a equipa da Natixis em Portugal", sinaliza o banco de origem gaulesa.

"A iniciativa culminará em eventos de ‘networking’ de final de tarde gratuitos" nessas universidades, com os participantes a poderem usufruir de uma visita guiada aos escritórios da Natixis em Portugal.

"Nestes momentos, os estudantes terão oportunidade de experienciar um momento informal com as equipas, os embaixadores e os recrutadores da empresa", remata.