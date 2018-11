Reguladores estão a investigar informação que a Snap colocou no prospecto do IPO

O Departamento de Justiça dos EUA e a Securities and Exchange Commission estão a investigar a Snap por ter alegadamente prestado informação incompleta antes do seu IPO, no ano passado.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e Securities and Exchange Commission (SEC) estão a investigar o prospecto da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Snap. Os investidores acusam a empresa de ter prestado informação incompleta antes da operação que se realizou no ano passado.

"A Snap está a responder a intimações e pedidos de informação por parte do DOJ e SEC", revelou a empresa num comunicado divulgado na terça-feira e citado pela Bloomberg. "Entendemos que os reguladores estão a investigar questões" relacionadas com o IPO, disse.

Embora a empresa afirme não ter "total acesso às investigações", refere que estas devem estar relacionadas com a "concorrência do Instagram".

Os investidores da Snap alegam, num processo que deu entrada num tribunal de Los Angeles, que antes do IPO a Snap não revelou de que maneira a concorrência do Instagram estava a penalizar o crescimento da empresa na segunda metade de 2016, de acordo com a Bloomberg.

Além disso, a empresa não foi capaz de revelar que estava a ser alvo de um processo por parte de um ex-trabalhador, que acusou a empresa de fornecer números errados para inflacionar o valor da entrada em bolsa.

"Continuamos a acreditar (…) que os documentos do IPO eram precisos e completos", defendeu a Snap no comunicado divulgado na terça-feira.



A empresa estreou-se na bolsa de Nova Iorque a negociar nos 24 dólares, em Março do ano passado. Um valor 41% acima dos 17 dólares a que acções foram vendidas na operação de colocação em bolsa. Hoje, no pré-mercado, os títulos estão a cair 5,37% para os 6,30 dólares.