Reuters

As bolsas norte-americanas abriram em alta esta quarta-feira, 14 de Novembro, depois de o petróleo ter invertido. O 'ouro negro' pôs um fim às 12 sessões consecutivas de quedas e está agora a recuperar. Além disso, a inflação subiu em Outubro, tal como antecipavam os investidores.O Dow Jones sobe 0,74% para os 25.478,02 pontos, o Nasdaq valoriza 1% para os 7.273,554 pontos e o S&P 500 soma 0,8% para os 2.744 pontos.A recuperação do petróleo - depois da maior série de perdas de sempre - está a mobilizar as cotadas do sector energético, que também se tinham ressentido na sessão anterior. É o caso da Exxon Mobil e da Chevron - duas gigantes norte-americanas do sector - que sobem mais de 1%, beneficiando da valorização de 1,5% do WTI, em Nova Iorque, e do Brent, em Londres. A inversão acontece depois da notícia da Reuters de que o a OPEP pode cortar a produção em 1,4 milhões de barris por dia.Acresce que o departamento do Trabalho dos EUA revelou que a inflação subiu 0,3% em Outubro, fixando-se nos 2,4%, devido ao aumento do custo da gasolina e das rendas.Estes dados correspondem à expectativa dos investidores e acalmam as preocupações sobre um aumento dos juros mais rápido do que o esperado por parte da Reserva Federal. Já é dada como certa uma subida em Dezembro pelo que as atenções estão agora nos sinais sobre os aumentos para o próximo ano.As cotadas do sector tecnológico também negociam no verde, nomeadamente a Apple que valoriza 1% para os 194,19 dólares. A contrariar a tendência positiva está a Snapchat. A empresa está a ser investigada pelos reguladores norte-americanos por causa da informação do prospecto que forneceu ao mercado em Março de 2017 sobre o IPO (oferta pública inicial). As acções descem 3,87% para os 6,45 dólares.Também a cair está a Tilray. A cotada do sector da canábis perde 5,24% para os 105,71 dólares, depois da empresa ter divulgado que registou prejuízos de 18,7 milhões de dólares no terceiro trimestre.(Notícia actualizada às 14h45)