Barraqueiro quer comboios Braga-Faro

O grupo Barraqueiro, detido em 68,5% pelo empresário Humberto Pedrosa, vai entregar na segunda-feira um pedido de licença de operador ferroviário à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT). O objetivo é passar a explorar comercialmente a ligação entre Braga e Faro, avança o Expresso O grupo quer oferecer comboios entre estas duas cidades, com paragens em Lisboa e Porto, dentro de três a quatro anos. "A lógica é alargar a rede de transportes do grupo. Em face do processo de liberalização europeu, entendemos que é uma oportunidade de entrar de forma mais profunda no sistema ferroviário", afirma





Numa primeira fase, para fazer a ligação Braga-Faro, o grupo estima precisar entre 250 milhões e 300 milhões de euros, com a compra de comboios a representar a fatura mais pesada. Segundo o Expresso, a Barraqueiro está em negociações com fundos de investimento nacionais e internacionais para que estes se associem ao projeto, mas mantendo sempre a maioria do capital.



Numa primeira fase, para fazer a ligação Braga-Faro, o grupo estima precisar entre 250 milhões e 300 milhões de euros, com a compra de comboios a representar a fatura mais pesada. Segundo o Expresso, a Barraqueiro está em negociações com fundos de investimento nacionais e internacionais para que estes se associem ao projeto, mas mantendo sempre a maioria do capital.

Alberto Ribeiro, gestor do grupo Barraqueiro com a responsabilidade no desenvolvimento de novos negócios, ao jornal.