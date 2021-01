BCE passa fatura de 75 milhões à banca

Durante anos os bancos puderam guardar a liquidez em excesso junto do Banco Central Europeu (BCE) sem custos, e podiam até ser remunerados por isso. Com a política monetária expansionista iniciada por Mario Draghi, isso mudou: em vez de receberem, os bancos passaram a pagar por terem dinheiro nos “cofres” do banco central, sendo a fatura cada vez mais avultada. Com as poupanças das famílias em recorde, os bancos portugueses estão a pagar 75

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...