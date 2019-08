BCP pode ficar com 10% da Pharol após incumprimento da High Bridge

High Bridge, que tem sido associada ao empresário brasileiro Nelson Tanure – ainda que a informação nunca tenha sido confirmada - aumentou a sua posição no capital da Pharol numa altura em que o empresário estava numa guerra contra a administração da Oi, detida em parte pela Pharol. Nelson Tanure é também acionista da Oi e foi um dos opositores ao plano de recuperação da operadora brasileira, sendo um dos aliados da Pharol durante o processo. A "falta de transparência" na titularidade desta sociedade bem como da High Seas, levou a CMVM no final de abril a adotar um projeto de decisão onde estipulava um prazo de 30 dias para que estas duas acionistas da Pharol informassem o beneficiário efetivo das empresas, ou seja, o seu verdadeiro dono. Mas até à data ainda não houve mais informações sobre este assunto. Entretanto a High Seas já deixou de ter uma participação qualificada no capital da Pharol.

O BCP acionou um direito, após a High Bridge ter entrado em incumprimento, o que coloca nas mãos do banco quase 10% do capital da Pharol, de acordo com um comunicado emitido esta segunda-feira, 12 de agosto, para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O banco liderado por Miguel Maya emitiu um comunicado onde revela que passou a ter 9,99% dos direitos de voto da Pharol, sendo explicado que em causa está a "imputação de direito de voto inerentes que resulta dos termos e condições de penhores financeiros que incidem sobre ações (as quais continuam a ser detidas pelo respetivo titular) e que presentemente permitem ao Banco Comercial Português vir a apropriar-se das ações ou exercer os respetivos direitos de voto."