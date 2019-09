BdP: falência da Thomas Cook deve-se a sucesso das plataformas digitais

O governador do Banco de Portugal (BdP) considerou que a falência do operador turístico britânico Thomas Cook é a "demonstração do sucesso" das atuais plataformas digitais de marcação de voos, hotéis e carros de aluguer.

"A falência da Thomas Cook é a demonstração do sucesso do 'booking' [plataforma digital] e de todas as outras plataformas que ocuparam o espaço que, anteriormente, era ocupado por eles [agências de viagens]. Hoje, quem trabalha com agências é, basicamente, o setor do 'corporate'", disse Carlos Costa.