BEI e Santander financiam 'mid-caps' em Portugal com 400 milhões

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Santander Portugal assinaram esta segunda-feira um acordo que prevê um financiamento de 400 milhões de euros em novos créditos a empresas de média capitalização ('mid-caps') portuguesas.Assinado em Lisboa pelo vice-presidente BEI, Ricardo Mourinho Félix, e dos administradores executivos do Santander Portugal Isabel Guerreiro e Amílcar Lourenço, este acordo pretende "facilitar o acesso das empresas portuguesas ao financiamento, numa altura em que as taxas de juro são elevadas e as condições de liquidez mais restritivas".De acordo com um comunicado conjunto emitido pelo BEI e pelo Santander, a instituição europeia vai conceder uma garantia de 50% ao banco que, por sua vez, "irá gerar novos empréstimos de até 400 milhões de euros"."Estima-se que a transação irá beneficiar a economia portuguesa, mobilizando novos investimentos de até 560 milhões de euros", refere o documento.Segundo Mourinho Félix, a iniciativa conjunta pretende atenuar desafios num "panorama económico repleto de incertezas -- desde as perturbações na cadeia de abastecimento à elevada inflação".Já Amílcar Lourenço destacou que a importância destes empréstimos para promover o crescimento das empresas, sublinhando que o acordo com o BEI promove "o investimento e a criação de emprego e de riqueza em todo o país".