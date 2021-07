Joe Berardo, detido esta terça-feira para interrogatórios, declara anualmente ao Fisco uma pensão de 2.584 euros, dos quais uma parcela se encontra penhorada desde maio de 2020 a favor da Caixa Geral de Depósitos. Significa que vive com 1.722 euros por mês, apesar de continuar a viver como um milionário, escreve o Expresso na edição desta sexta-feira, 2 de julho.

O empresário madeirense está indiciado pelos crimes de burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsidade informática, falsificação, abuso de confiança e descaminho ou destruição de objectos colocados sob o poder público. E estas suspeitas, segundo o Público, são também as mesmas que impendem sobre André Luiz Gomes, o advogado de Berardo, igualmente detido na mesma operação.

André Luis Gomes foi ouvido por Carlos Alexandre, o juíz do Tribunal Central de Investigação Criminal, num interrogatório que se prolongou por oito horas. Seguiu-se Joe Berardo, que preferiu não prestar declarações e entretanto se sentiu mal, tendo sido mesmo chamado o INEM para prestar assistência. As medidas de coação a aplicar aos dois arguidos serão conhecidas esta sexta-feira.

O inquérito crime, que já leva cinco anos de investigação, tem como principal alvo o empresário que fez fortuna na África do Sul. Além de Joe Berardo e do seu advogado, são também arguidos Renato Berardo, filho do empresário, Jorge Berardo, irmão, Carlos Santos Ferreira, ex-presidente da CGD, Sofia Catarino, ligada às empresas e Fátima Câmara, contabilista na Madeira. A estes somam-se seis pessoas coletivas, entre as quais a Associação Coleção Berardo.

Segundo o Público, André Luiz Gomes é considerado pelo Ministério Público o mentor do esquema que terá ajudado o empresário a dissipar património e valores através de empresas veículo por forma a conseguir escapar aos seus credores, entre os quais estão três bancos: Caixa Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco, aos quais tem dívidas de quase mil milhões de euros.

Joe Berardo continua a estar por detrás de, pelo menos, 25 das empresas que constituem o universo de sociedades ligadas ao seu grupo, das quais 19 são controladas pela Associação Coleção Berardo.