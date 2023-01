Bernard Arnault nomeia filha Delphine para liderar Dior

A marca Dior preprara-se para receber um novo CEO: Delphine Arnault, filha do CEO do grupo Louis Vuitton, Bernard Arnault, que detém a marca de artigos de luxo. A filha do magnata iniciará funções em fevereiro, de acordo com a Reuters.





que detém cerca de 48% da LVMH, a maior fabricante de produtos de luxo do mundo,

A decisão de Arnault surge um mês após o seu filho mais velho, Antoine Arnault, ter assumido um cargo mais amplo no negócio, substituindo Sidney Toledano como vice-presidente da administração da Christian Dior SE, holding francesa através da qual a família Arnault controla o grupo LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE.Delphine passa assim a gerir a segunda maior marca do grupo, substituindo Pietro Beccari, após dez anos como vice-presidente executiva da Louis Vuitton. Beccari assumirá o cargo de diretor-executivo da Louis Vuitton.Esta é mais uma reviravolta na administração da marca de luxo. A decisão de Arnault de colocar os filhos em posições de maior responsabilidade tem levantado questões sobre se a empresa está prestes a mudar de mãos. Contudo, não há sinais de que o multimilionário, de 73 anos, tenha planos de se reformar. Em 2022, a LVMH aumentou a idade limite do seu CEO, o que permite que o multimilionário se mantenha no cargo até aos 80 anos.As ações da Christian Dior SE seguem a valorizar em bolsa, estando a subir cerca de 2% para os 760 euros por ação. A capitalização bolsista da empresa francesa é de 137.185,7 milhões de euros.No final de dezembro, Bernard Arnault,