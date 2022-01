Ricos mais ricos. As 20 maiores fortunas do mundo engordaram 30% em 2021

Arnault, presidente e diretor executivo da Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), a





Leia Também Até ao início de dezembro multimilionários venderam o dobro das ações de 2020



Em sentido inverso, o El País sinaliza a perda de terreno de Warren Buffett, já que o fundador e CEO da sociedade de investimento Berkshire Hathaway caiu dois lugares na lista dos mais ricos do mundo, apesar de até ter visto o seu património aumentar quase 22.000 milhões de dólares.



Em termos da procedência das fortunas, o diário espanhol lembra que a tradição também está a deixar de ser o que era. A maior parte do dinheiro costumava vir da indústria e da distribuição, mas hoje é o setor da tecnologia que está na base da riqueza de oito dos 20 mais abastados do planeta.



Leia Também Elon Musk é o homem mais rico do mundo e celebra com presente inesperado a Jeff Bezos



Olhando para o mapa das riquezas individuais, a hegemonia pertence aos Estados Unidos, onde estão "alojadas" 13 das 20 maiores de todo o mundo. As restantes ficam em França e Índia (ambos com dois nomes na lista), China, México e Espanha.







maior empresa de artigos de luxo do mundo e detentora de marcas como a Louis Vuitton, Sephora, Gucci, Christian Dior, Givenchy ou Dom Pérignon. Já na quarta posição surge o fundador da Microsoft, Bill Gates.Em sentido inverso, o El País sinaliza a perda de terreno de Warren Buffett, já que o fundador e CEO da sociedade de investimento Berkshire Hathaway caiu dois lugares na lista dos mais ricos do mundo, apesar de até ter visto o seu património aumentar quase 22.000 milhões de dólares.Em termos da procedência das fortunas, o diário espanhol lembra que a tradição também está a deixar de ser o que era. A maior parte do dinheiro costumava vir da indústria e da distribuição, mas hoje é o setor da tecnologia que está na base da riqueza de oito dos 20 mais abastados do planeta.Olhando para o mapa das riquezas individuais, a hegemonia pertence aos Estados Unidos, onde estão "alojadas" 13 das 20 maiores de todo o mundo. As restantes ficam em França e Índia (ambos com dois nomes na lista), China, México e Espanha.

O património das 20 maiores fortunas do mundo cresceu, em conjunto, o equivalente a 440.000 milhões de euros, ou seja, quase 30%, alimentado pelo bom desempenho tanto das praças bolsistas como dos mercados imobiliários em 2021, noticia o El País Segundo o jornal espanhol, tal acontece num ano em que o título do mais abastado do planeta mudou de mãos, passando a pertencer ao fundador da Tesla, Elon Musk, que destronou Jeff Bezos, fundador da Amazon (onde detém participação de 10%), num feito alcançado graças ao salto do fabricante de automóveis elétricos em bolsa. As ações da Telsa dispararam aproximadamente 50% este ano, acumulando dois exercícios consecutivos de avultados ganhos, o que se refletiu, de forma direta, na riqueza pessoal do empresário de origem sul-africana que, apesar da recente venda de participações na empresa , ainda mantém 17% do capital da empresa com sede em Austin, no Texas.Jeff Bezos figura assim em segundo lugar no "ranking", num pódio que se completa com o francês Bernard