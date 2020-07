Braço segurador da Sonae compra Reinsurance Solutions

A multinacional de consultoria de risco e seguros MDS, que está presente em mais de 100 países, sendo líder em Portugal e uma das maiores do setor no Brasil, adquiriu o controlo de uma corretora de resseguros nascida há 27 anos no seio do grupo Amorim.

