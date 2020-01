Tambaú

A polícia federal brasileira acredita que pelo menos 90 milhões de reais (perto de 20 milhões de euros), desviados da petrolífera Sonangol, foram investidos na construção de dois empreendimentos de luxo no Brasil, mais concretamente no estado da Paraíba.De acordo com a informação avançada esta terça-feira pelo Público , citando a Agência Pública, que teve acesso ao inquérito, José Carlos de Castro Paiva, que foi durante 25 anos diretor-geral da Sonangol no Reino Unido e é um dos homem de confiança do ex-presidente angolano, utilizou o dinheiro para a construção do edifício Solar Tambaú, na praia de, e no Mussulo Beach Club, um "resort" de luxo no litoral da cidade.A notícia é avançada depois de uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas, que teve acesso a mais de 715 mil documentos, ter concluído que Isabel dos Santos terá desviado mais de 100 milhões de dólares da Sonangol para o Dubai.