UE quer tecto de 200 euros por MWh para eletricidade gerada através de renováveis

A União Europeia tem planos para impor um preço máximo de 200 euros/MWh na eletricidade que é gerada sem recurso a gás natural, ou seja, a partir de fontes renováveis, avança esta quarta-feira o Financial Times, citando um documento provisório a que o jornal teve acesso.O mesmo documento também sugere uma meta obrigatória para reduzir o consumo de eletricidade em 5% durante os horários de pico nos preços da energia elétrica. Estas são propostas preliminares, que fazem parte dos esforços para conter a crise de energia desencadeada pela guerra na Ucrânia e que serão discutidas no Conselho Europeu de Energia da próxima sexta-feira, 9 de setembro.Também esta quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um pacote de cinco medidas urgentes para fazer face aos preços austronómicos da eletricidade na Europa, do qual faz parte "um corte nos lucros das emporesas que produzem eletricidade com menos custos", ou seja, nos produtores de energia com recurso a fontes renováveis, como a eólica e a solar.Na visão da UE, os consumidores devem beneficiar com este lucros indevidos e inesperados", já que nos mercados grossistas as renováveis estão a ser remuneradas ao mesmo preço do gás, mesmo não tendo os mesmos custos de produção associados que as centrais térmicas.No rascunho consultado pelo Financial Times, a Comissão Europeia recomendou que os Estados Membros limitem o preço da eletricidade a produtores como: parques eólicos, centrais nucleares e de carvão, usando como "baliza o preço do gás, de 200 euros por MWh".O preço spot atual na eletricidade na Alemanha, a referência a nível regional, está acima dos 450 euros por MWh. Isto acontece porque os preços da eletricidade nos mercados grossistas estão dependentes dos preço do gás, independentemente de a energia elétrica ser produzida com gás ou outras fontes renováveis. Os preços do gás estão hoje 10 vezes mais altos face às médias da última década.