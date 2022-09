Leia Também Bruxelas quer países a cortar na luz, Governo não vê benefícios





Antes de ser aprovada, esta proposta ainda tem de passar pelos comissários da UE na terça-feira, antes da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, apresentar todos os detalhes no seu discurso anual sobre o Estado da União no Parlamento Europeu a 14 de setembro durante uma reunião plenária, em Estrasburgo. Além disso, Comissão Europeia deverá também propor esta semana que os 27 países imponham às empresas petrolíferas uma contribuição "excecional e temporária" baseada nos seus lucros excedentários tributáveis auferidos no ano fiscal de 2022. Esta contribuição tem como alvo as indústrias do gás, carvão e refinarias de petróleo, ainda de acordo com o mesmo documento consultado pela Bloomberg News.O mesmo pacote de medidas, apresentado por Ursula von der Leyen na semana passada e debatido no Conselho Europeu de Energia na sexta-feira, incluirá também proposta para limitar o excesso de receitas das empresas que produzem energia a partir de fontes renováveis, ou seja, a partir de "outras fontes que não o gás através de um limite no preço da eletricidade gerada a partir de tecnologias limpas ou a energia nuclear".Antes de ser aprovada, esta proposta ainda tem de passar pelos comissários da UE na terça-feira, antes da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, apresentar todos os detalhes no seu discurso anual sobre o Estado da União no Parlamento Europeu a 14 de setembro durante uma reunião plenária, em Estrasburgo.

A União Europeia vai mesmo propor aos Estados-membros metas para a redução da procura de eletricidade nas horas de pico, quando os preços atingem os preços mais caros, e também desviar partes dos lucros das empresas de energia para "ajudar a proteger consumidores e empresas do impacto de uma crise energética sem precedentes".A notícia foi avançada esta segunda-feira com base num documento provisório de regulação comunitária a ser apresentado em Bruxelas esta semana a que a Bloomber News teve acesso.Quanto a impor limites ao consumo de energia elétrica, há dois objetivos, refere o mesmo documento: um que passa por reduzir o consumo global; e outro que especifica uma meta obrigatória de redução da procura durante certoshorários de pico selecionados.O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, já deixou claro que não é favorável a esta proposta de Bruxelas, defendendo que "não é para já evidente o benefício" de medidas obrigatórias como a redução do consumo de eletricidade."Pedimos, para já, que sejam consideradas de forma voluntária e dar margem para que os países possam implementar essas medidas", disse o ministro à saída da reunião dos ministros de Energia, na sexta-feira, citado pela Lusa. Já na véspera, Duarte Cordeiro tinha dito aos jornalistas em Portugal que a redução de consumo pedida por Von der Leyen seria uma medida "de difícil implementação, de forma generalizada, para todas as famílias".