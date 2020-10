Bruxelas prepara lista de tecnológicas para apertar regras

A Comissão Europeia está a preparar uma lista de até 20 grandes tecnológicas, na qual é provável que se incluam as gigantes Apple e Facebook, e a qual tem como objetivo aplicar regras de mercado mais exigentes sobre estes atores.





No âmbito destes planos, as plataformas que sejam contempladas terão de respeitar uma regulação mais exigente que os concorrentes mais pequenos, disseram fontes próximas destas negociações ao Financial Times. Uma das regras que está a ser pensada é a partilha de dados com os rivais de menor dimensão. Outra, é a obrigação de se tornarem mais transparentes na hora de recolher dados.





Os constituintes da lista vão ser selecionados com base em critérios como a quota de mercado em termos de receitas ou de número de utilizadores. Estas pistas apontam para que o Facebook e a Google integrem o grupo.

Leia Também EUA processam Google por posição dominante e práticas anticoncorrenciais

Estas decisões tornam-se parte de um esforço crescente de Bruxelas em impulsionar uma mudança nas práticas de negócio das tecnológicas, agindo sob a suspeita de que a regulação existente não é suficiente para assegurar uma concorrência justa.





O número final ainda está em discussão, assim como os critérios a aplicar, mas esta dinâmica é indicativa da proatividade da União Europeia em avançar com novas medidas que regulem as "demasiado grandes para se importarem".