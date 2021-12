Produção de canábis medicinal "made in" Odemira com luz verde para crescer para o dobro

A Clever Leaves anunciou ter obtido a aprovação do Infarmed para expandir as instalações em Portugal, o que vai permitir à multinacional, com sede nos Estados Unidos, duplicar a área de produção de canábis para fins medicinais, assim como "reforçar a área de investigação científica e aumentar as unidades de exportação".





Com o aval, a propriedade na região de São Teotónio, em Odemira, mais do que duplica a sua capacidade de cultivo: de aproximadamente 10.000 para quase 24.000 metros quadrados. Um perímetro que inclui ainda "uma instalação dedicada e concebida especificamente para fins de pesquisa aplicada", indica a Clever Leaves num comunicado enviado esta terça-feira às redações.





"A aprovação da expansão das instalações permitirá, não apenas elevar a produção comercial para um padrão de qualidade ainda mais elevado, como também reforçar o foco na atenção dada à testagem e estabilização de novas variedades da planta da canábis e no desenvolvimento contínuo de novos produtos, através de várias técnicas e processos de investigação aplicada", refere a empresa.





O espaço adicional em estufa agora aprovado permitirá, em simultâneo, "uma maior adaptação dos esforços de cultivo à regulamentação específica de cada país, o que resultará no aumento da capacidade de exportação e na maior diversificação dos países para os quais as exportações são feitas", salienta a Clever Leaves que tem expedido produto das instalações em Portugal para o Reino Unido, Austrália, Estados Unidos e Israel.





"Com esta nova aprovação concedida para a expansão das nossas operações, estamos otimistas em relação ao que conseguiremos alcançar no mercado internacional em 2022", afirma o CEO da Clever Leaves, Kyle Detwiler, citado na mesma nota, destacando que, no ano passado, as operações em Portugal "já permitiram estabelecer um patamar histórico no comércio global de canábis".





A produção nas novas instalações de cultivo foi já iniciada, pelo que a empresa antecipa que os primeiros produtos estejam prontos para o mercado até ao terceiro trimestre do próximo ano.





Leia Também Plantações de canábis medicinal mais do que duplicam em Portugal

Também no final do próximo ano, a Clever Leaves espera ter completamente operacional o projeto de expansão pensado para aumentar a capacidade de processamento pós-colheita em Portugal.