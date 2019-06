Capgemini oferece prémio de 22% para comprar Altran

A Capgemini avançou com uma proposta de compra da Altran, oferecendo 14 euros por cada ação, o que corresponde a um prémio de 22% face ao valor de fecho das ações esta segunda-feira. A oferta é "amigável" e as duas empresas estão em negociações exclusivas, de acordo com um comunicado emitido hoje.

A oferta é em dinheiro e ascende a "3,6 mil milhões de euros, excluindo a dívida líquida (de cerca de 1,4 mil milhões de euros)".

As sinergias criadas por esta operação deverão traduzir-se num aumento de 25% dos resultados por ação, em 2023, estima a Capgemini. As sinergias comerciais deverão "gerar entre 200 milhões e 350 milhões de euros em receitas anuais adicionais", adianta o comunicado da Capgemini.

O acordo, diz o mesmo comunicado, "foi recomendado e aprovado unanimemente pelos conselhos de administração da Capgemini e da Altran".



As duas empresas estão presentes em Portugal. A Capgemini tem escritórios em Lisboa e a Altran conta com três centros: Lisboa, Fundão e Porto.