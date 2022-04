Capital de risco acorda Governo para a capitalização das empresas

A associação de “private equity” e afins (APCRI) apela ao novo ministro da Economia e do Mar para reativar a “cooperação estreita” com vista a desenvolver soluções que aumentem a capitalização das empresas nacionais, retirando Portugal da cauda da Europa quanto ao peso do capital privado no PIB.

