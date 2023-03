Estado investe 4,8 milhões em 48 startups numa “call” para atrair mais capital

Glooma, Hephaesnus, Pluggable.ai, Risimet, Stokedge. Provavelmente nunca ouviu falar destes nomes. Já lá vamos. Para já, fique a saber que são os nomes das startups que coporizam os cinco novos investimentos da capital estatal Portugal Ventures no âmbito da Call INNOV-ID.

Trata-se de uma iniciativa lançada no início da pandemia de covid-19, em parceria com a Agência Nacional de Inovação (ANI), com o objetivo de potenciar projetos ou empresas em crescimento, numa fase inicial, com um apoio de 100 mil euros, para que tenham disponibilidade financeira e capitais próprios suficientes para se desenvolverem e gerarem novas rondas de capital.

Ao fim de três edições, tendo a última decorrido entre outubro e fevereiro passados, a Portugal Ventures contabiliza investimentos de 4,8 milhões de euros em 48 startups, das quais "11 já levantaram capital em novas rondas de investimento num total de 10,1 milhões de euros, e 18 empresas têm em curso processos de ronda de investimento com a expetativa de angariar um total de 16,4 milhões de euros", avança a capital de risco do grupo Banco Português de Fomento (BPF), em comunicado.

"O financiamento de 100 mil euros por projeto pretende cobrir uma falha de mercado no acesso a investimento em startups em fase 'pre-seed', cuja tecnologia estava já desenvolvida, mas que se encontravam em fase de protótipo, prova de conceito ou em validação de 'product-market-fit'. Foi a forma encontrada à data, para manter os projetos vivos e apoiados, com efeitos positivos no ecossistema empreendedor nacional".

Para António Grilo, presidente da ANI, "os bons resultados obtidos" com estas três edições da iniciativa conjunta com a Portugal Ventures "demonstram que temos de continuar a apoiar a transferência de conhecimento e inovação de base científica e tecnológica de excelência", considerando que a Call INNOV-ID "é uma ferramenta eficaz para colmatar uma falha de mercado no financiamento do empreendedorismo nacional, permitindo que as nossas tecnologias sejam cada vez mais competitivas a nível internacional e tenham a capacidade de transformar a sociedade, criando valor para a economia".

Também para Rui Ferreira, presidente da Portugal Ventures, "a Call INNOV-ID é um verdadeiro caso de sucesso no ecossistema empreendedor estando identificado esta falha de mercado do qual mais uma vez cumprimos com a nossa missão, não só na componente financeira, mas igualmente com o 'know-how' e 'expertise' da nossa equipa".

Contabiliza meia dúzia de "exits" e tem mais 22 investimentos em "pipeline"

As 48 startups apoiadas até à data no âmbito da CallINNOV-ID distribuem-se por três grandes áreas de actividade:

- Digital & Tecnologia: Bandora, Ccrave, Cosmos, GovWise, Kendir Studios, Neroes, Onecare, Pluggable.ai, Stokedge, Spotlite, Tesselo, United Boutiques e Wall-i.

- Indústria & Tecnologia: Ablute, About Acqua Food, Aqvamore, Beeyard, Bioworld, Cell4Food, Corium Biotech, Core Protein, Eptune Engineering, goclever, Flowco/Goma, Hephaesnus, Klugit Energy, Landratech, NeuralSolar, Partner in Cream, S&DG, Scemai, Sciven, Skypowerlines, Swatter, Uzme, Wakaru, We Can Charge e Wysensing.

- Ciências da Vida/Tecnologias da Saúde: BestHealth4U, ihCare, FastComChem, Glooma, Insignals Neurotech, Nurise, Risimet, R-nuucell, Rubynanomed e Wisify.

Das empresas que já levantaram rondas de investimento, a Portugal ventures destaca três:

- "Seed Series" na Nu-Rise, numa ronda de 3,25 milhões de euros em co-investimento com a GED Ventures Portugal e a Yellowstone Holding AG.

- "Seed Series" na Spotlite, numa ronda total de 1,5 milhões de euros em co-investimento com a Indico Capital Partners, EDP Ventures e a Shilling.

- "Seed Series" da BestHealth4U, numa ronda total de 1 milhão de euros em co-investimento com a Lince Capital.

E "em 'pipeline' estão mais 22 investimentos a realizar até ao fim de 2023", adianta a capital de risco estatal, ressalvando que, desde a sua primeira edição, foram efetuados já meia dúzia de desinvestimentos, nomeadamente na Ccrave, Core Protein, Eptune Engineering, ihCare, Tesselo e na United Boutiques.

Prevenir o cancro da mama, combater os incêndios florestais, monitorizar a moda…

Agora, sim, vamos conhecer melhor os cinco novos investimento através da Call INNOV-ID:

- Glooma: "Com sede em Braga, a Glooma quer revolucionar a prevenção do cancro da mama. Com a missão bem definida de aumentar a percentagem de cancros detetados precocemente, a startup criou uma luva sensorial que com algoritmos de 'machine learning' que consegue facilitar a interpretação de resultados no momento da autopalpação."

- Hephaesnus: "Dedica-se ao aumento da eficiência no combate a incêndios florestais de forma ambientalmente sustentável. Através dos seus produtos, pretendem reduzir riscos, gastos financeiros e a destruição generalizada das florestas e do meio ambiente afetado por este flagelo mundial que são os incêndios florestais. Apresenta uma equipa multicultural e multidisciplinar, com competências em engenharia de materiais, mecânica e química, sendo capaz de inovar nas diversas componentes que afetam a nossa tecnologia, vantajosa em áreas além do seu mercado-alvo."

- Pluggable.ai: "Tem um conjunto de soluções tecnológicas que, utilizando modelos disruptivos de IA e múltiplos sensores não-intrusivos dos smartphones, adiciona uma camada de inteligência a qualquer aplicação móvel, permitindo às empresas interagirem com cada um dos seus clientes, de forma individual, no melhor momento para cada um deles. Estas soluções facilmente potencializam as taxas de retenção, de reação e 'engagement' de qualquer aplicação móvel. Para a Pluggable ser não-intrusivo é mandatório, sendo que as nossas soluções garantem, na sua totalidade, a privacidade dos utilizadores."

- Risimet: "O método RISIMET (RIng for SImultaneous Massage and ElectroTherapy) consiste na execução em simultâneo de duas das técnicas mais utilizadas no âmbito da fisioterapia - a massagem manual e a eletroterapia de baixa frequência. A conjugação destas duas técnicas permite aumentar o potencial da sua eficácia individual, reduzindo quer o período de cada tratamento quer o conjunto do número total de sessões, o que resulta em importantes benefícios na qualidade, no conforto e nos custos implicados tanto para o profissional como para os utentes. O carácter inovador e exclusivo do Método e Dispositivo RISIMET confere inúmeras oportunidades de aplicação em várias áreas - músculo-esquelética, neurológica, traumatologia, dermatofuncional."

- Stokedge: "É uma plataforma baseada em inteligência artificial que monitoriza a indústria de moda de luxo e converte grandes quantidades de dados de mercado global em métricas diárias objetivas e acionáveis. A plataforma permite aos retalhistas e marcas uma maior transparência e mais liquidez neste mercado, de forma que melhorem a sua eficiência e otimizem o seu portefólio."