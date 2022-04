Casinos ganham mais 860% ou estão a perder 28%?

Fecharam os primeiros três meses do ano com receitas de 53,3 milhões de euros, o que compara com um trimestre homólogo em que estiveram abertos poucos dias, continuando em perda face ao pré-pandemia e “sem expectativas” de o igualar.

