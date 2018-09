Católica sobe e Nova SBE desce ao 30.º lugar entre os melhores mestrados de gestão

A Nova SBE, que se prepara para inaugurar o novo campus, em Carcavelos, ainda este mês, não conseguiu contudo manter-se no top 20. Depois de ter conquistado a 17.ª posição nos últimos dois anos, desceu ao 30.º lugar. A escola foi contactada pelo Negócios mas não enviou qualquer comunicação sobre a posição do mestrado de Gestão no ranking do FT.

O ISCTE completa o trio de escolas portuguesas com mestrados vencedores aos olhos do Financial Times. Subiu sete lugares até à 77.º posição, no segundo ano que faz parte do ranking. Esta instituição destaca-se principalmente no indicador de recuperação do investimento académico (Value for Money Rank), no qual obtém o 27.º lugar, pois "os preços competitivos do programa permitem que os graduados recuperem o investimento académico numa janela temporal muito reduzida", informa a escola em comunicado.





Segundo José Paulo Esperança, Diretor da ISCTE Business School, "a escola tem vivido uma década de desenvolvimento excepcional", e destaca as parcerias internacionais que, da sua perspectiva, "demonstram a crescente influência internacional e convergência de qualidade".



Contas feitas, Portugal sai bem posicionado no ranking: é o sexto país do mundo com mais escolas representadas nesta tabela do Financial Times.