CCB abre concurso internacional para construção de hotel de luxo

O Centro Cultural de Belém (CCB) vai apresentar, no dia 10 de outubro, o concurso internacional para o projeto que visa a construção e exploração de um hotel e de uma área destinada a comércio e serviços. A intenção de expandir existe desde a fundação do CCB e vai agora avançar. Um outro concurso já havia sido anunciado em 2018, mas acabaria por cair por constrangimentos relacionados com a pandemia.





"No decurso de um procedimento público internacional, que agora se anuncia, a Fundação Centro Cultural de Belém procederá à subconcessão do direito de superfície dos respetivos terrenos, pelo período de 65 anos", esclarece a Fundação CCB em comunicado.





Esta expansão vai levar à construção dos novos módulos 4 e 5, previstos desde a inauguração do CCB há 30 anos e que, diz a Fundação CCB, pertencia ao "projeto inicial de ‘Cidade Aberta’, preconizado pelos arquitetos Vittorio Gregotti e Manuel Salgado".





A Fundação CCB defende que estes "equipamentos dotarão a cidade de Lisboa de uma nova centralidade, convidando habitantes e visitantes a uma permanência e fruição acrescidas da área monumental Belém-Ajuda". O projeto de ampliação foi aprovado pela Câmara de Lisboa em abril. Foi aprovado por maioria o Pedido de Informação Prévia (PIP) para a ampliação do CCB.

A apresentação vai decorrer no Foyer do Grande Auditório e vai contar com as intervenções do presidente do Conselho de Administração da Fundação CCB, Elísio Summavielle, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.





É a segunda vez que a Fundação tenta construir os dois módulos previstos há três décadas. Em 2018 já havia sido lançado um concurso público ao qual apenas a Mota-Engil se apresentou e que acabou por não ser adjudicado devido à pandemia.