Ex-presidente do CCB é um dos novos reformados da CGA

trabalhou na Administração Pública por 42 anos.



Leia Também Processo de liquidação da Fundação Coleção Berardo chegou ao fim contas equilibradas". "É uma característica da minha gestão, por todas as casas por onde passei — não sei se é sorte ou acaso —, de ter as continhas certas e as dívidas pagas a tempo e horas", contava.



Em 2022, Summavielle tinha anunciado que não iria fazer um terceiro mandato à frente da administração do CCB, mas acabou por voltar atrás na decisão a pedido do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.



Na mesma entrevista ao Expresso, explicou que "quando o então novo ministro da Cultura tomou posse" colocou-lhe "dois focos importantes — o museu de arte contemporânea e o relançamento do concurso para a construção e exploração dos módulos 4 e 5 do CCB". "E foi nesta perspetiva que fui reconduzido para mais um mandato", que acabou por não levar até ao final.



Elísio Summavielle esteve 42 anos na Administração Pública, tendo entrado no Estado como

No governo de José Sócrates, foi nomeado secretário de Estado da Cultura, tendo tido como titular da pasta a então ministra Gabriela Canavilhas. Em 2016, a convite de António Costa, foi nomeado presidente do conselho de administração do CCB. A sua segunda comissão de serviço naquela instituição terminou em março de 2022, mas acabou por aceitar um novo mandato, de onde saiu a meio, em outubro do ano passado.



Ao Expresso, lembrou também, com ironia, os tempos da troika no país, em que disse ter sido "muito feliz". "Estava como técnico superior na DGPC [Direção-Geral do Património Cultural], de que ainda fui diretor-geral, e depois demiti-me. Mas fiquei dois anos como técnico superior, com um ordenado miserável, apesar de estar no topo da carreira. Entrava às 9h e saía às 17h e deu para escrever um livro. Acabava os pareceres a dizer: "À consideração superior." Despachava os processos e ia à minha vida e não tinha muitas responsabilidades, mas quando estamos à frente de uma instituição não é assim", descreveu.



Para o futuro, adiantava também que tencionava "passar metade do tempo na Ericeira". "Quero fazer o que nunca fiz nestes anos de vida pública. Não que tenha frustrações, mas sempre quis experimentar ganhar dinheiro na vida privada. Quero experimentar outras coisas. E tenho os netos e quero que tenham uma boa memória. Não vou jogar à sueca para o jardim, tenho muita coisa para conspirar, e sendo um animal político nunca digo nunca. Quero, ao fim de 50 anos de democracia, ter uma voz nessa volta que é preciso dar e nessa necessidade de mudança."





