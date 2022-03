CEO da Sonae: “Ninguém precisa de seis garrafas de óleo em cada ida ao supermercado"

Leia Também Cláudia apresenta contas da Sonae vestida com as cores da Ucrânia e fecha negócios na Rússia

"Nestes dois últimos anos de pandemia ganhamos um músculo de flexibilidade e criatividade. Passamos dois anos, sobretudo na MC [Continente], em que nos perguntávamos, todos os dias, se iria faltar produtos - se não comprávamos num sítio, íamos comprar a outros. Soubemos sempre dar resposta. E assim vamos continuar a fazer", garantiu a CEO da Sonae, quando questionada pelos jornalistas sobre a existência de racionamentos no retalho alimentar."Não faltam produtos nas prateleiras, nem antevemos que vá haver falta", afiançou Cláudia Azevedo, que falava esta quinta-feira, 17 de março, na conferência de imprensa de apresentação de contas de 2021 da Sonae, na sede do grupo, na Maia.Questionada sobre o racionamento de óleo de girassol, respondeu: "Não chamaria a isso racionamentos. Temos muito óleo alimentar nos armazéns. Diria que é mais moldar a procura, porque não tem faltado. Ninguém precisa de seis garrafas de cada vez que vai ao supermercado", atirou a CEO da Sonae, que se apresentou vestida com as cores da Ucrânia, de onde Portugal importa uma grande parte deste óleo.Quanto à repercussão dos aumentos dos custos das matérias-primas e da energia, Cláudia Azevedo prometeu que vai "lutar" para que o Continente "continue a ser a cadeia mais barata em Portugal", pelo que "não vão faltar as promoções" nas lojas do grupo este ano.E assegurou que, em matéria de subida dos preços, "não pode passar tudo para o consumidor".O lucro da Sonae foi de 268 milhões de euros em 2021, contra 71 milhões em 2020 – o melhor resultado dos últimos oito anos, o sendo que a Maxmat na MC e a Bizdirect na Bright Pixel foram classificadas como detidas para venda, tendo todos os períodos de 2020 e 2021 sido reexpressos para as incluir como operações descontinuadas.O grupo salienta que os lucros do ano passado superaram os valores de 2020 e 2019.Já o volume de negócios consolidado ascendeu a 7.023 milhões de euros, o que constituiu um valor recorde e um aumento de 5,3% face ao ano de 2020.