Conclusão do leilão do 5G: “É uma desgraça”

Com a Nos a manter os processos nos tribunais e junto da Comissão Europeia, acalentando a esperança na anulação do leilão do 5G, a presidente executiva da Sonae ataca “a incompetência total” que presidiu à licitação, considerando que “em Portugal não há espaço para seis operadores”.

Conclusão do leilão do 5G: “É uma desgraça”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Conclusão do leilão do 5G: “É uma desgraça” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar