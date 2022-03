Cláudia Azevedo apresenta contas vestida com as cores da Ucrânia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Europa está a enfrentar uma guerra. Uma guerra imposta a um país soberano sem qualquer motivo legítimo. Uma guerra que está a causar sofrimento a milhões de pessoas inocentes. Fiéis aos nossos princípios e aos compromissos estabelecidos por várias organizações internacionais às quais pertencemos, faremos a nossa parte na defesa dos valores da democracia e da paz, apoiando os mais afetados por este conflito", escreve Cláudia Azevedo na carta que acompanha o comunicado das contas da Sonae de 2021, publicado hoje na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na sequência desta declaração de apoio à Ucrânia, a CEO da Sonae chegou vestida com as cores da bandeira ucraniana à conferência de imprensa presencial de apresentação de contas do grupo esta quinta-feira, 17 de março.

O lucro da Sonae foi de 268 milhões de euros em 2021, contra 71 milhões em 2020 – o melhor resultado dos últimos oito anos, o sendo que a Maxmat na MC e a Bizdirect na Bright Pixel foram classificadas como detidas para venda, tendo todos os períodos de 2020 e 2021 sido reexpressos para as incluir como operações descontinuadas.

O grupo salienta que os lucros do ano passado superaram os valores de 2020 e 2019.

Já o volume de negócios consolidado ascendeu a 7.023 milhões de euros, o que constituiu um valor recorde e um aumento de 5,3% face ao ano de 2020.