CEO dos CTT: Crise política "é indesejada", mas é "mitigada" com aprovação do OE

O presidente executivo dos CTT, João Bento, acredita que "sobre os impactos na economia, [a atual crise política] é uma perturbação indesejada e inesperada", que "vai afetar a credibilidade do país".Apesar disso, o gestor acredita que o efeito é "mitigado com a aprovação do Orçamento do Estado (OE)". "Isso mitiga as consequências", disse."Fica resolvida uma das principais preocupações que é a aprovaçãodo Orçamento, com o entendimento de todos de que vai haver um orçamento aprovado na medida em que há maioria parlamentar e também o entendimento que ninguém discute de que se for necessário haver um novo orçamento com um novo governo isso também acontecerá. Isso mitiga as consequências, mas naturalmente que é melhor que haja estabilidade", adiantou.No entender do CEO dos CTT, "isto afeta um bocadinho a credibilidade do país e a forma como os investidores internacionais olham para Portugal". Apesar disso, esclareceu, não houve ainda contactos com os CTT por parte de investidores ou dúvidas geradas pela atual situação política.No que toca aos CTT, João Bento adiantou que a dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições legislativas antecipadas poderá ter um efeito idêntico a outros setores. "Fica mais incerteza económica e se houver arrefecimento da atividade sofreremos como outros agentes económicos, mas não estamos particularmente preocupados", explicou num encontro com jornalistas.