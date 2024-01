Parpública comprou ações dos CTT por ordem do Governo

A Parpública adquiriu ações dos CTT, entre 2020 e 2021, por ordem do Governo, mantendo atualmente uma participação não-qualificada no capital da empresa que gere o serviço universal de correios, que nunca foi divulgada, noticia, esta segunda-feira, o Jornal Económico Segundo o jornal, a compra das ações dos CTT teve lugar numa altura em que o governo de António Costa procurava garantir o apoio do Bloco de Esquerda (BE) para aprovar o Orçamento do Estado para 2021, o último da "geringonça" e o BE exigia uma reversão da privatização dos CTT, pelo que o Governo socialista comprometeu-se então a construir uma participação pública na empresa de correios,Contudo, a administração da "holding" do setor empresarial do Estado exigiu que a ordem fosse dada por escrito, razão pela qual existe um despacho, assinado pelo então ministro das Finanças João Leão, a instruir a Parpública nesse sentido. De acordo com o Jornal Económico, o processo deveria ter sido gradual e dar origem a uma participação significativa do Estado no capital da empresa,