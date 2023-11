Lucros dos CTT sobem 25,5% para 35,5 milhões até setembro

Leia Também Estado condenado a pagar 23,6 milhões aos CTT

Os CTT - Correios de Portugal fecharam os primeiros nove meses do ano com lucros de 35,5 milhões de euros, ou seja, mais 25,5%, ou mais 7,2 milhões de euros, do que em igual período do ano passado.Em comunicado, enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT informam que os rendimentos operacionais até setembro atingiram 715,4 milhões de euros, traduzindo uma subida de 7,9% (ou de 52,6 milhões de euros), "refletindo crescimento de todas as áreas de negócio, exceto a do Correio e Outros".Assim, o segmento Expresso e Encomendas viu os rendimentos operacionais aumentarem homólogo de 22,2%, enquanto os do Banco CTT cresceram 20,1% e os dos Serviços Financeiros e Retalho 38,6%. Já a área de Correio e Outros teve um desempenho diferente, registando uma quebra de 6,5%.Os CTT explicam, porém, a este respeito, que, em 2022, o primeiro trimestre foi "positivamente influenciado" por dois fatores: a receita do projeto de venda de computadores (21,5 milhões) das soluções empresariais e pela receita adicional do correio internacional de saída devido à repetição das eleições legislativas no círculo da Europa (3,5 milhões), pelo que, se excluidos estes dois efeitos, os rendimentos deste segmento teriam crescido 0,8%.A principal fonte de receitas advém precisamente do segmento Correio e Outros que gerou 323 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Segue-se a área de Expresso e Encomendas (229 milhões) num pódio que se completa com o Banco CTT (108,1 milhões de euros).