Chinesa BEWG exige 133 milhões à Câmara de Paredes em tribunal

Perante a decisão do município de resgatar a concessão de água e saneamento do concelho, que foi arrasada pela reguladora do setor, a concessionária intentou uma ação judicial contra a autarquia. “O que importa é o sensacionalismo de um ano de eleições”, ironiza o gestor da empresa do grupo chinês.

