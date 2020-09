CMVM deteta mais irregularidades graves das auditoras

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) tem reforçado a supervisão às auditoras e está a detetar um número cada vez maior de irregularidades. No último ano, em apenas sete auditoras, o supervisor identificou quase 400 irregularidades, muito acima do que tinha acontecido um ano antes. E as falhas graves estão a aumentar.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...