Concorrência dá luz verde a concentração entre Logista e Ferinvemol

Leia Também Concorrência dá luz verde à compra da Centazzi pela Nutrinveste e da Plainwater pela Indaqua

Leia Também Autoridade da Concorrência dá luz verde à venda da Burger King

A Autoridade da Concorrência deu luz verde à aquisição pela empresa do setor da logística Compañia de Distribución Integral Logista Holdings, do controlo exclusivo da Herinvemol, empresa-mãe do "Grupo El Mosca", de transporte rodoviário de mercadorias.A decisão de não oposição à operação de concentração é justificada pelo regulador com o facto de não ser suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou em parte substancial deste.A Logista, empresa-mãe de um grupo empresarial ativo no setor da logística, transporte e distribuição, centra em Portugal a sua atividade na distribuição de mercadorias de proximidade - produtos de conveniência, tabaco, produtos farmacêuticos, livros - e no transporte de longa distância de mercadorias e encomendas.Já a Herinvemol é a empresa-mãe do "Grupo El Mosca", de transporte rodoviário nacional e internacional de mercadorias e atividade de transitário, com atividade em Portugal.