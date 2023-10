Líder das concessões de água em Portugal compra espanhola Fusosa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A maior empresa privada do setor da água em Portugal, onde abastece mais de 810 mil pessoas, acaba de expandir-se para Espanha por via aquisitiva.

"É a primeira empresa portuguesa a entrar no setor do abastecimento de água em Espanha, um dos mais competitivos do mundo", enfatiza a Indaqua, em comunicado.





A Fusosa é responsável pelo abastecimento de água a cerca de 25 mil utilizadores na zona da albufeira de Muro, em Maiorca, onde ao longo de 55 quilómetros de rede assegura anualmente a distribuição de 1,7 milhões de metros cúbicos de água, a um conjunto de alojamentos, na sua grande maioria, hoteleiros.

"A entrada no mercado espanhol, ainda para mais numa das zonas de maior escassez de água potável, assume-se como um passo natural na estratégia de crescimento do grupo Indaqua, não apenas pela sua proximidade, mas também pelas eficiências que conseguiremos introduzir", afirma Pedro Perdigão, CEO da indaqua.

"Com o suporte dos nossos acionistas, estamos certos de ter todas as competências para crescer naquele mercado, um dos mais competitivos do mundo, aportando valor em áreas tão estratégicas como a redução das perdas de água, onde somos já uma referência à escala mundial", afiança o mesmo gestor.

Com um efetivo da ordem das 750 pessoas, a Indaqua detém em Portugal oito concessões municipais de distribuição de água, assim como uma parceria público-privada (PPP) - em Santa Maria da Feira, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Santo Tirso/Trofa, São João da Madeira, Vila do Conde, Barcelos, Marco de Canaveses e Paços de Ferreira.





Mudou de dono três vezes nos últimos anos…. E este ano já esteve quase

Nos últimos anos, a Indáqua já mudou de mãos uma, duas, três vezes.

Em 2016, a Mota-Engil vendeu a sua posição de controlo na empresa, por 60 milhões de euros, à Miya, empresa fundada pela empresária israelo-americana Shari Arison - considerada a mulher mais rica de Israel -, integrando o grupo de investimento Arison.

Mais tarde, em dezembro de 2018, o grupo português acabou também por alienar, à mesma Miya, a sua posição maioritária na Vista Water, empresa angolana que desenvolve neste PALOP sistemas de abastecimento de água urbanos e rurais.





Três anos depois, no início de 2019, o grupo israelita vendeu a Miya Water, a empresa que detém a Indáqua, à "private equity" internacional Bridgepoint.

A 10 de setembro do ano seguinte, a Bridgepoint anunciava tinha vendido o controlo da Miya Water ao fundo Antin Infrastructure Partners, empresa fundada pelo francês Alain Rauscher e o britânico Mark Crosbie, e que conta com escritórios em Londres, Paris, Luxemburgo, Nova Iorque e Singapura.

A Bridgepoint não revelou o valor da operação, mas fontes do mercado financeiro avaliaram o negócio em 600 milhões de euros.





Entretanto, no início deste ano, o fundo Equitix esteve em negociações exclusivas para a compra da Indaqua ao Antin Infrastructure Partners, um negócio avaliado em cerca de 800 milhões de euros, mas a operação acabou por não se concretizar.