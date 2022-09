Autoridade da Concorrência dá luz verde à venda da Burger King

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu 'luz verde' à compra pela Restaurant Brands Iberia do controlo exclusivo da Iber King e da Lurca, do grupo Ibersol, e da marca Burger King, segundo informação disponível no site do regulador da concorrência."Em 6 de setembro de 2022, o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, no uso da competência que lhe é conferida [...], deliberou adotar uma decisão de não oposição à presente operação de concentração, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 50.º da Lei da Concorrência, uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou em parte substancial deste" , lê-se na nota publicada na página da AdC na internet.A notificação da operação de concentração de empresas à AdC foi feita em 8 de agosto, dando conta da aquisição pela Restaurant Brands Iberia (RBI) do controlo exclusivo sobre a Iber King Restauração e sobre a Lucra, atualmente detidas pelo Grupo Ibersol, e sobre um conjunto de estabelecimentos que operam em Portugal e Espanha sobre a marca Burger King, do mesmo grupo.A RBI é ativa na restauração de serviço rápido sob a marca Burger King e detém 27 estabelecimentos de restauração rápida em Portugal, sendo controlada pela Cinven, empresa internacional de 'private equity'.A Iberking explora estabelecimentos de restauração rápida em Portugal, que operam sob a marca Burger King, bem como a Lurca, mas em Espanha.A 3 de agosto, a RBI anunciou a conclusão da compra dos 158 restaurantes da cadeia Burger King da Ibersol, em Portugal e Espanha, por 260 milhões de euros.A RBI, que integra os direitos de exploração como 'master franchise' para Portugal e Espanha das marcas Burger King, Tim Hortons e Popeyes, salientou que o acordo com a Ibersol foi alcançado "após meses de negociação".Esta operação "inclui a integração de 121 restaurantes em Portugal e 37 em Espanha, o que aumentará o número de espaços próprios da RB Iberia para 775, dos quais 722 correspondem ao Burger King", adiantou o grupo.Em Portugal, a marca Burger King tem atualmente 164 restaurantes, dos quais 137 franchisados e 27 próprios.No ano passado, as vendas da marca em Portugal atingiram os 145 milhões de euros.As vendas totais do Burger King Espanha superaram os 1.000 milhões de euros no ano passado (quase 30% mais que no período anterior), tendo recuperado os números pré-pandemia em tempo recorde.