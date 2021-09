Consumidores acumularam 47,5 milhões em junho e julho no IVAucher

Leia Também Integração dos bancos atrasa app do IVAucher

Os consumidores acumularam, durante os meses de junho e julho, um saldo de 47,5 milhões de euros no âmbito do programa IVAucher, um valor que, a partir de 1 de outubro, poderão começar a utilizar em novas compras nos setores da restauração, alojamento e cultura. Os dados foram divulgados esta terça-feira, 7 de setembro, pelo Ministério das Finanças.Durante o mês de junho, foram registadas nos setores abrangidos pelo IVAucher 6,6 milhões de faturas com número de identificação fiscal (NIF). O saldo do IVA acumulado neste mês foi de 22,7 milhões de euros – um valor que representa uma revisão em alta dos 21,2 milhões que tinham sido apurados inicialmente , uma vez que, devido às férias fiscais, só em setembro foram apurados os dados definitivos.Já em julho, foram registadas outras 6,6 milhões de faturas, num saldo de IVA total de 24,8 milhões de euros.Feitas as contas, em junho e julho, foram acumulados 47,5 milhões de euros em IVA. Este valor fica quase 40% acima do montante de IVA pago pelos consumidores em compras nestes setores nos meses de junho e julho de 2020. E já está, também, em linha com o que se verificava antes da pandemia. Em junho e julho de 2019, o IVA pago pelos consumidores em compras na restauração, alojamento e cultura totalizou 47,6 milhões de euros.O IVAucher, recorde-se, tem uma dotação total de 200 milhões de euros. Falta apenas apurar o saldo acumulado durante o mês de agosto, pelo que será pouco provável que seja atingido o montante máximo previsto.Tendo em conta que o IVAucher atribui descontos de 50%, e assumindo que o saldo de IVA acumulado será utilizado na totalidade, o Governo estima que o impacto para a economia do montante acumulado até agora será de 95 milhões de euros.