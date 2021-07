Saldo de junho do IVAucher já está disponível. Contribuintes acumularam 21,2 milhões

Durante o mês de junho chegaram às Finanças 6,2 milhões de faturas com número de identificação fiscal emitidas pelos setores do alojamento, cultura e restauração, um crescimento de 34% face a junho de 2020. No total, estão em causa consumos num total de 167 milhões de euros, que permitiram aos contribuintes acumular um saldo de IVA equivalente a 21,2 milhões de euros, que poderão, a partir de outubro, abater em compras realizadas nos mesmos setores.

Os números foram divulgados esta quinta-feira pelo Ministério das Finanças, que nrealizou um primeiro balanço do programa IVAucher e contabiliza um impacto, só no mês de junho, equivalente a 42,4 milhões de euros.

Até ao momento, segundo a mesma fonte, aderiram até agora ao programa 102 mil contribuintes, sendo que poderão continuar a fazê-lo até setembro, uma vez que, para já, estamos ainda fase de acumular o IVA relativo às compras realizadas.

O IVAucher, recorde-se, permite que o imposto acumulado entre junho, julho e agosto, o período correspondente à primeira fase do programa, seja posteriormente descontado em 50% em novas compras nos mesmos setores. Para que as faturas sejam contabilizadas pelo Fisco será sempre necessário pedir que tenham o NIF. Em setembro as Finanças farão a contabilização final, tendo em conta a informação constante do e-fatura e a partir de outubro é que será possível dar uso aos descontos, até ao final do ano e, nomeadamente, na altura do Natal.

O programa foi aprovado no Orçamento do Estado para 2021 com o objetivo de estimular o consumo nos setores mais afetados pela pandemia.