Corticeira Amorim continua com concorrentes na mira

Com o eclodir da pandemia, a Corticeira Amorim viu-se obrigada a levantar o pé do acelerador aquisitivo, tendo suspendido as negociações para a compra de novas empresas. No ano passado, comprou, por 1,9 milhões de euros, os 30% que lhe faltavam da sueca Elfverson, na sequência da opção de venda exercida para o efeito pela anterior dona da companhia.





