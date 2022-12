Corticeira Amorim lança plano de emissões de dívida verde de 35 milhões

Leia Também Corticeira Amorim compra posição da Parvalorem na Herdade de Rio Frio por 14,6 milhões

A Corticeira Amorim lançou uma linha de dívida verde no montante de 35 milhões de euros e com maturidade em 2029, anunciou esta segunda-feira a empresa liderada por António Rios Amorim em comunicado à CMVM.O Programa de Emissões de Papel Comercial assinado com o Banco de Sabadell serão "instrumentos de financiamento verde", refere a empresa.O encaixe desta operação "será aplicado no refinanciamento da aquisição da sociedade Herdade de Rio Frio, S.A. (...) e no financiamento do investimento em novas plantações de sobreiros", indica ainda a Corticeira.Segundo o comunicado, "este PPC permitirá alongar a estrutura de maturidades do financiamento da Corticeira Amorim, reforçando os seus capitais permanentes e a componente de financiamento sustentável".