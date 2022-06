Corticeira Amorim compra posição da Parvalorem na Herdade de Rio Frio por 14,6 milhões

Leia Também Venda da Herdade de Rio Frio a Amorim nas mãos de Leão

A Corticeira Amorim passou a deter a totalidade da Herdade de Rio Frio após comprar à Parvalorem os 50% que detinha por 14,6 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a empresa liderada por António Rios Amorim em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A aquisição fechada esta quarta-feira conclui um acordo celebrado com a Parvalorem em junho do ano passado.A Corticeira Amorim, através da Amorim Florestal II, comprou 50% da Cold River's Homestead detida pela Parvalorem, passando a deter a totalidade da sociedade.A Cold River's Homestead, com sede em Lisboa, "detém um conjunto de ativos (bens móveis e imóveis) afetos à exploraçãoagroflorestal, que constitui uma parte (3300 hectares) da Herdade de Rio Frio, uma herdade predominantementeflorestal, com uma mancha de montado que cobre cerca de 80% do seu total", refere o comunicado.No Relatório e Contas de 2020 a Parvalorem avaliava os 50% detidos na Cold River's Homestead em 13,77 milhões."Tal como oportunamente anunciado, a Corticeira Amorim pretende melhorar a produtividade da atividade agroflorestal da Herdade de Rio Frio, designadamente através de adensamentos a implementar neste montado único, com processos já experimentados em outras localizações".Em junho do ano passado, a líder mundial do setor corticeiro comprou os 50% detidos pelo BCP na Cold River's Homestead por 14,525 milhões de euros.A Herdade de Rio Frio pertenceu ao entretanto falido BPN.«A concretização desta aquisição, perspetivada desde junho de 2021, permite-nos aumentar as áreas próprias de produção de cortiça, implementar novas técnicas de produção e gestão florestal, e incrementar a rentabilidade do montado instalado", refere, em nota enviada ao Negócios, o CEO da Corticeira Amorim."Nesta Herdade, promover-se-á o adensamento da área de montado, plantando novos sobreiros e auxiliando o seu desenvolvimento, através da instalação de um sistema de rega gota a gota. Este sistema deverá possibilitar um crescimento acelerado da árvore, reduzindo o período necessário para o primeiro descortiçamento para metade face aos 25 anos da cultura tradicional. Neste montado singular – quer na extensão, quer na produtividade, quer na resiliência da espécie, quer no equilíbrio do ecossistema onde se insere – pretendemos aplicar as técnicas e práticas de gestão florestal mais avançadas e adequadas, evidenciando todo o potencial de desenvolvimento do montado, a base da fileira da cortiça, incrementando a sua produtividade, a sua rentabilidade e a sua sustentabilidade. Um propósito com um impacto relevante para o sobreiro e para a cortiça, para as atividades que deles dependem, para a comunidade e para a sociedade em geral", conclui.