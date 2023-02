Leia Também Parpública recebeu seis propostas de compra da Efacec

A maioria das seis propostas de compra da Efacec pretende ficar com a totalidade da empresa, afirmou o ministro da Economia no parlamento.Na comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, António Costa Silva recordou a sua "posição clara" sobre o tema, defendendo que "temos de vender a Efacec na globalidade", e revelando que "a maioria das propostas quer a totalidade da empresa", tendo ficado "tranquilo com isso". Uma venda da empresa como um todo, argumentou, permite "preservar as valências da Efacec".Costa Silva acrescentou que "alguns dos compradores querem preservar a marca Efacec, que é associada a qualidade", dando o exemplo dos transformadores: "Em Paris todos os transformadores são da Efacec", realçou.O ministro assegurou que o governo está a "salvaguardar tudo isso e a proposta final que será escolhida tem de atender a essas questões", indicou.A dívida da empresa ultrapassa os 270 milhões de euros, pelo que é previsível que os potenciais compradoras exijam um perdão substancial do passivo e uma injeção financeira do Estado, mas o Governo, disse o ministro, tentará evitar esse cenário: "Incluímos uma cláusula para minimizar os encargos para o Estado", assegurou.Costa Silva garantiu também que "há nalgumas propostas a possibilidade de o Estado recuperar algum do capital que injetou na empresa" e que "as exigências nas garantias são aceitáveis".Há propostas, revelou, "que têm uma visão de injetar dinheiro já na Efacec". "Tudo isso está em análise", apontou.O ministro salientou que o processo ainda está em análise e prevê que as propostas finais sejam fixadas no "início de abril".No dia 13 de fevereiro a Parpública anunciou que recebeu seis propostas vinculativas de compra da Efacec "por parte de três entidades nacionais e três estrangeiras".Na corrida estavam sete candidatos, entre os quais fundos internacionais, como o alemão Mutares ou o norte-americano Oaktree. Além destes, tinham também manifestado interesse as empresas nacionais Mota-Engil, Visabeira e Sodecia, mas mais centradas na área da mobilidade elétrica da companhia, a Efacec Electric Mobility.A Efacec foi nacionalizada em 2020, na sequência do escândalo Luanda Leaks que forçou a empresária angolana Isabel dos Santos a sair da empresa.Desde então, o Estado já injetou 165 milhões de euros na Efacec.