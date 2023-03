Cinco candidatos à Efacec passam à segunda fase

O Governo aprovou esta quinta-feira a passagem dos cinco candidatos à compra de 71,73% da Efacec à fase seguinte.



No final da reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confirmou ter sido aprovada "uma resolução que determina a abertura da segunda fase do processo de venda da Efacec e a passagem à segunda fase das cinco empresas que fizeram propostas".



"A expectativa é que agora, com vista à apresentação de propostas vinculativas e melhoradas, o calendário possa prosseguir".





No comunicado do Conselho de Ministros é dito que "foi aprovada a resolução que determina que se realize uma segunda fase da venda direta das ações representativas do capital social da Efacec Power Solutions, SGPS, S.A., com vista à apresentação de propostas vinculativas melhoradas"..



Os cinco proponentes que são admitidos a participar, acrescenta, são a Mota-Engil Capital, a Mutares Iberia, a Oaktree Capital Management, a Oxy Capital e o agrupamento constituído pela Visabeira e pela Sodecia.



O Negócios noticiou esta quarta-feira que o diploma iria ser aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros, tendo em conta que o Governo considera que a celeridade do processo é fundamental, dadas as dificuldades de tesouraria da Efacec que obrigam o Estado a transferir para a empresa, mensalmente, cerca de 10 milhões de euros.





O Executivo já admitiu que "muito dificilmente" o preço de venda da Efacec compensará as injeções do Estado.





O processo de venda da Efacec voltou à estaca zero no final do ano passado, depois de a venda à bracarense DST ter falhado.



Das seis propostas recebidas em fevereiro, ficou pelo caminho a do consórcio do francês Cahors Group.