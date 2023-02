Parpública recebeu seis propostas de compra da Efacec

sete candidatos, entre os quais fundos internacionais, como o alemão Mutares ou o norte-americano Oaktree. Além destes, tinham também manifestado interesse as empresas nacionais Mota-Engil, Visabeira e Sodecia, mas mais centradas na área da mobilidade elétrica da companhia, a Efacec Electric Mobility.

A dívida da empresa ultrapassa já os 270 milhões de euros, pelo que os diversos proponentes deverão exigir um perdão substancial do passivo e uma injeção financeira estatal.

A empresa foi nacionalizada em julho de 2020, depois de ter rebentado o escândalo Luanda Leaks que forçou a empresária angolana Isabel dos Santos a sair da Efacec.

A Parpública recebeu seis propostas vinculativas de compra da Efacec. A entidade que gere as participações do Estado informou em comunicado que "no âmbito do processo de reprivatização de 71,73% do capital social da Efacec Power Solutions, a Parpública [...] recebeu, no prazo estabelecido, seis propostas vinculativas por parte de três entidades nacionais e três estrangeiras".O prazo para a entrega das ofertas vinculativas terminava esta segunda-feira, às 17h00. Na corrida estavamSegundo a Parpública, o processo vai agora prosseguir com a "avaliação das referidas propostas durante os próximos dez dias". Na prática, a empresa que gere as participações do Estado vai verificar a conformidade das candidaturas apresentadas e avaliar a valorização que é feita da empresa e as condições apresentadas para a dívida da companhia.Ao Negócios, fontes conhecedoras do dossiê adiantam que tanto a Parpública como o Governo ficaram satisfeitos com o número de candidatos a avançarem para a fase seguinte do processo de reprivatização.As mesmas fontes adiantam que o número de candidatos mostra que existe interesse nas fábricas da empresa e nas equipas que integram as várias áreas de negócio da Efacec.