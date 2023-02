Costa Silva diz que propostas de compra mostram Efacec "apetecível"

Leia Também Parpública recebeu seis propostas de compra da Efacec

O facto da Efacec ter atraído sete ofertas de compra demonstra que é uma empresa "apetecível", afirmou o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, que espera fechar o dossiê da reprivatização "o mais depressa possível"."Dos sete concorrentes, temos seis que apresentaram propostas e, portanto, dois em consórcio (...). Foi de acordo com o esperado", observou, sublinhando que "o interesse revelado mostra que a empresa é apetecível".Aos jornalistas, à margem de um evento em Santarém, António Costa Silva disse esperar que o processo de reprivatização seja levado a bom porto "o mais depressa possível" em benefício de todos."São 2.000 trabalhadores, uma empresa tecnológica importante na área da energia, dos transformadores, da mobilidade, armazenamento, com muitas áreas em que tem tecnologia de ponta, que está a atravessar alguns problemas. Vamos tentar resolver o mais depressa possível em benefício do país, dos trabalhadores e sobretudo da região norte e do seu tecido industrial", realçou.Esta segunda-feira ao final do dia, a Parpública, entidade que gere as participações do Estado, recebeu seis ofertas de compra da Efacec, sendo que três são nacionais e três são estrangeiras.Na corrida estavam sete candidatos, entre os quais fundos internacionais, como o alemão Mutares ou o norte-americano Oaktree. Além destes, tinham também manifestado interesse as empresas nacionais Mota-Engil, Visabeira e Sodecia, mas mais centradas na área da mobilidade elétrica da companhia, a Efacec Electric Mobility. O fundo Oxycapital também estava na corrida.O jornal Eco adiantou que as portuguesas Visabeira e Sodecia decidiram avançar para a operação apresentando uma proposta em consórcio para a aquisição da totalidade da empresa.