CP realiza mais um aumento de capital

A CP – Comboios de Portugal anunciou esta quinta-feira, 1 de Março, que o Estado aumentou o capital estatutário da empresa em 22.908.060 euros.

A injecção foi efectuada em dinheiro e o capital da empresa pública de ferrovia foi elevado para 3.873 milhões de euros, refere um comunicado enviado pela CP à CMVM, onde nada mais é dito sobre o assunto.

Têm sido várias as operações deste género efectuadas na CP ao longo dos últimos meses, com diversos aumentos de capital e injecções de dinheiro por parte do Estado.

No final do ano passado a CP viu o seu capital ser reforçado pelo Estado em mais 11 milhões de euros. A 11 de Dezembro o aumento de capital foi de dimensão mais elevada, superando os 400 milhões de euros.

Segundo a contabilidade realizada pelo Negócios em Junho, nos três anos até essa data o valor usado pelo Estado para capitalizar a empresa pública que gere a rede de comboios nacional já superava os 900 milhões de euros.