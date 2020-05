CTT com lucros de 3,7 milhões de euros até março

Os resultados dos Correios foram impulsionados pela performance do Banco CTT e do segmento de Expresso e Encomendas, que acabaram por compensar a queda verificada no correio.

Os CTT fecharam os três primeiros meses do ano com um resultado líquido de 3,7 milhões de euros, um valor praticamente em linha com o obtido no mesmo período do ano passado. O crescimento foi impulsionado pelo Banco CTT bem como pelo segmento de Expresso e Encomendas, que compensaram a queda verificada no correio.





As receitas cresceram 1,7% para 179,9 milhões de euros, "apesar do impacto da pandemia de COVID-19, que se fez sentir na segunda metade do mês de março", sublinha a empresa liderada por João Bento, destacando que "nos dois primeiros meses de 2020 os rendimentos operacionais encontravam-se a crescer 7,4%".





(notícia em atualização)